Семидесятилетняя китаянка без рук и без ног ухаживает за столетней матерью

Сейчас женщине 75 лет и она ухаживает за своей столетней матерью. Цай готовит еду, дает матери лекарства, следит за чистотой в доме, и даже ловко орудует палочками.
Цай Донфенг из Китая лишилась рук и ног в десятилетнем возрасте из-за абсцесса, начавшегося, по ее словам, из-за приема "неправильного лекарства".
Сейчас женщине 75 лет и она ухаживает за своей столетней матерью. Цай готовит еду, дает матери лекарства, следит за чистотой в доме, и даже ловко орудует палочками.
Российский проект резолюции, треубющий от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права, не был принят Совбезом ООН.
Тысячи сирийцев вышли на улицы Дамаска, чтобы выразить поддержку президенту страны Башару Асаду и осудить ракетный удар, который США и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.
Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии в субботу рано утром.
В Абхазии отмечается День работника прокуратуры, 15 апреля 1994 года была образована Генеральная прокуратура Абхазии.
В связи с ракетным ударом США, Великобритании и Франции по военным и гражданским объектам в Сирии, Sputnik попросил прокомментировать ситуацию политолога и журналиста Ростислава Ищенко.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.
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Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.
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Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.
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Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "заблудился" в тумане во время полета в Пенджикент на празднование Навруза.
Россия и Узбекистан в ближайшее время подпишут соглашение о строительстве атомной станции, сообщил глава "Росатома".
В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?
Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.
В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?
Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.