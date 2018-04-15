15:30 15 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Семидесятилетняя китаянка без рук и без ног ухаживает за столетней матерью

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Цай Донфенг из Китая лишилась рук и ног в десятилетнем возрасте из-за абсцесса, начавшегося, по ее словам, из-за приема "неправильного лекарства".

Сейчас женщине 75 лет и она ухаживает за своей столетней матерью. Цай готовит еду, дает матери лекарства, следит за чистотой в доме, и даже ловко орудует палочками.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Макбет Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе
Проклятые вампиры, подонки и горячие шотландцы: шедевры в РУСДРАМе
Совбез ООН отклонил российский проект резолюции России по Сирии
Российская резолюция по Сирии не принята: заседание Совбеза ООН
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia