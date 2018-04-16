17:29 16 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

"Песня ранения" и танцы: участники Госансамбля рассказали о гастролях в России

Получить короткую ссылку
29 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге состоялись 9 и 10 апреля в рамках проекта "Культурные сезоны. Россия-Абхазия 2018".

 Гастроли Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге прошли при полном аншлаге, сказал заместитель министра и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Беслан Гурджуа.

"Гастроли прошли великолепно, залы везде были переполнены. Наше сотрудничество с Министерством культуры и "Росконцертом" на этом, конечно, не заканчивается, у нас есть планы и проекты обратных гастролей в Абхазии больших коллективов из Российской Федерации. Так, мы ждем в гости известный хор имени Пятницкого", – подчеркнул Гурджуа.

Директор, художественный руководитель Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василий Царгуш сказал, что благодаря коллективу, о культуре Абхазии узнают за пределами республики.

По словам Василия Царгуш, репертуар ансамбля очень насыщен.

Подробнее читайте в материале Бадрака Авидзба>>

"У нас фольклор очень богатый, есть народы, у которых нет героических тем, а у нас есть все — шуточные, лирические, танцевальные, свадебные, героические, охотничьи темы", — отметил руководитель коллектива.

Главный балетмейстер ансамбля Леонид Какачия рассказал, что Госансамбль народной песни и танца подчеркнул, что выезд за пределы республики имеет большое культурное значение.

"В программе гастролей были свадебный танец, танец "Нарты", шуточный танец, "Аурашьа", великолепные песни. Хочу отметить нашего солиста Нурби Аджинджал, танцовщиц. У нас молодой состав, это 15 ребят и 15 девчат, это замечательный состав. Я хочу сказать большое спасибо Министерству культуры Абхазии и Министерству культуры России", — сказал он.

Солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Нурби Джинджолия подчеркнул, что абхазские песни и танцы очень завлекают российского зрителя.

"Зритель особенно внимательно слушает "Песню ранения" (Ахәрашәа). Когда кончается песня, они сидят и не могут понять продолжится песня или нет, потом они бурно аплодируют. Мы должны показывать свою родную культуру всем зрителям за рубежом, всем, кто хочет знать о культуре другой национальности", — заметил Джинджолия.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гуфта
    "Битва" пирогов

    Представители десяти регионов России от Москвы до Ханты-Мансийска примут участие в кулинарном конкурсе, который определит лучшего пекаря осетинских пирогов.

  • Группа шельфовых нефтегазоконденсатных месторождений АЧГ, фото из архива
    Меньше нефти!

    Согласно прогнозам Организации стран-экспортеров нефти в 2018 году Азербайджан продолжит снижение добычи углеводородов.

  • Активисты акции протеста Мой Шаг начали блокировать движение в центре города (16 апреля 2018). Улица Московян, Ереван
    Пеший протест

    Активисты перекрывают улицы Еревана, протестуя против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

  • Владимир Божко
    Исход

    Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко рассказал о внутренних рисках республики, связанных с оттоком талантливой молодежи.

  • Митинг торговцев, чей товар сгорел при последнем пожаре на Ошском рынке у здания правительства в Бишкеке
    Марш погорельцев

    В столице Кыргызстана представители митингующих продавцов Ошского рынка, который с начала года горел уже трижды, прорвались в здание правительства.

  • Владимир Андрейченко напомнил депутатам: важно динамично и объективно поработать над проектом бюджета на следующий год.
    С парламентской помощью

    Парламентарии Беларуси не останутся в стороне и будут помогать при решении вопросов торговли с Россией.

  • Рулетка
    Не пускайте меня!

    Более тысячи человек в Латвии написали заявление в инспекцию по надзору за азартными играми с просьбой запретить им посещать игорные залы и казино.

  • Двое в постели, архивное фото
    За сексуальную независимость!

    В Сейме Литвы готовы рассмотреть вопрос борьбы с зависимостью от "медицинских препаратов, интернета, секса и так далее".

  • Общественный транспорт
    Снять с маршрута

    В Молдове перевозка людей на микроавтобусах, которые изначально не были предназначены для пассажирских перевозок, будет полностью запрещена.

  • На стройке Рогунской ГЭС
    Успеть в срок

    Количество инженеров и рабочих, задействованных в строительстве Рогунской ГЭС, увеличилось в связи с ускорением строительных работ на объекте.

  • Кинопленка
    Важнейшее из искусств

    В Узбекистане создана специальная комиссия, которая займется продвижением узбекских фильмов на мировой арене.

  • Мясокомбинат Раквере
    Протест окончен

    Самая длительная забастовка работников в истории современной Эстонии завершена – ее продолжение признано не имеющим перспектив.

  • Гуфта
    "Битва" пирогов

    Представители десяти регионов России от Москвы до Ханты-Мансийска примут участие в кулинарном конкурсе, который определит лучшего пекаря осетинских пирогов.

  • Группа шельфовых нефтегазоконденсатных месторождений АЧГ, фото из архива
    Меньше нефти!

    Согласно прогнозам Организации стран-экспортеров нефти в 2018 году Азербайджан продолжит снижение добычи углеводородов.

  • Активисты акции протеста Мой Шаг начали блокировать движение в центре города (16 апреля 2018). Улица Московян, Ереван
    Пеший протест

    Активисты перекрывают улицы Еревана, протестуя против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Акция протеста в США против ударов по Сирии
Песня ранения и танцы: участники Госансамбля рассказали о гастролях в России
"Песня ранения" и танцы: участники Госансамбля рассказали о гастролях в России
Ракетные удары по Сирии
Ракетные удары по Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia