"Песня ранения" и танцы: участники Госансамбля рассказали о гастролях в России

Гастроли Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге состоялись 9 и 10 апреля в рамках проекта "Культурные сезоны. Россия-Абхазия 2018".

Гастроли Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве и Калуге прошли при полном аншлаге, сказал заместитель министра и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Беслан Гурджуа.

"Гастроли прошли великолепно, залы везде были переполнены. Наше сотрудничество с Министерством культуры и "Росконцертом" на этом, конечно, не заканчивается, у нас есть планы и проекты обратных гастролей в Абхазии больших коллективов из Российской Федерации. Так, мы ждем в гости известный хор имени Пятницкого", – подчеркнул Гурджуа.

Директор, художественный руководитель Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василий Царгуш сказал, что благодаря коллективу, о культуре Абхазии узнают за пределами республики.

По словам Василия Царгуш, репертуар ансамбля очень насыщен.

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"У нас фольклор очень богатый, есть народы, у которых нет героических тем, а у нас есть все — шуточные, лирические, танцевальные, свадебные, героические, охотничьи темы", — отметил руководитель коллектива.

Главный балетмейстер ансамбля Леонид Какачия рассказал, что Госансамбль народной песни и танца подчеркнул, что выезд за пределы республики имеет большое культурное значение.

"В программе гастролей были свадебный танец, танец "Нарты", шуточный танец, "Аурашьа", великолепные песни. Хочу отметить нашего солиста Нурби Аджинджал, танцовщиц. У нас молодой состав, это 15 ребят и 15 девчат, это замечательный состав. Я хочу сказать большое спасибо Министерству культуры Абхазии и Министерству культуры России", — сказал он.

Солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Нурби Джинджолия подчеркнул, что абхазские песни и танцы очень завлекают российского зрителя.

"Зритель особенно внимательно слушает "Песню ранения" (Ахәрашәа). Когда кончается песня, они сидят и не могут понять продолжится песня или нет, потом они бурно аплодируют. Мы должны показывать свою родную культуру всем зрителям за рубежом, всем, кто хочет знать о культуре другой национальности", — заметил Джинджолия.