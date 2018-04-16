Американцы против американской агрессии: видеокадры с антивоенной демонстрации в США

Американцы выразили протест против военной агрессии Штатов по всему миру, в частности в Сирии, собравшись на демонстрации в нескольких городах США. Активисты держали в руках плакаты "Прекратите войны США дома и за рубежом", "США, руки прочь от Сирии" и "Они солгали об Ираке, лгали о Ливии и лгут о Сирии".

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.