Надежда на DOBRO: прабабушка и врач рассказали о помощи необходимой Дамиру Булискерия

Врачи диагностировали у трехлетнего Дамира Булискерия редкую болезнь, которая встречается у одного ребенка из 400 тысяч – эксрофия клоаки (наиболее тяжелая форма аномалии брюшной стенки).

На проведение срочной операции Дамира Булискерия требуется 298 тысяч рублей.

"Дамир родился шестимесячным со множественными пороками. На пятый день его отправили в Москву на лечение. В течение семи с половиной месяцев сделали четыре операции, но операции должны продолжаться и дальше. Он родился с несформированным кишечником, во время приступов ребенок сильно кричит, у него судорожное состояние", — рассказала прабабушка мальчика Людмила Ильясова.

Врачи диагностировали у Дамира Булискерия редкую болезнь, которая встречается у одного ребенка из 400 тысяч – эксрофия клоаки (наиболее тяжелая форма аномалии брюшной стенки).

За три года Дамир перенес 14 операций на кишечнике, мочевом пузыре и брюшной полости.

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Сейчас Дамир находятся в клинике имени Филатова, куда пришлось его срочно вывезти для очередного оперативного лечения.

Главный врач Детской поликлиники Ада Абухба рассказала об истории болезни ребенка.

"Ребенок родился недоношенным, с множественными пороками развития органов брюшной полости, пороками развития органов малого таза, органов выделения. Откровенно говоря, когда мы его увидели в первый раз, не думали, что есть какие-то перспективы, но ребенок хотел жить", — отметила Абухба.

Сейчас ребенку предстоит следующий этап лечения, в том числе и хирургический, сообщила главврач.