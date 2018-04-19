Программа уничтожения: кадры процедуры утилизации денежных купюр

В России уничтожают старые и фальшивые рублевые банкноты. Смотрите на видео, как проводится эта процедура.

Перед уничтожением банкноты прошли проверку на специализированном аппарате. Непрошедшие тест были отправлены на измельчение. Сообщается, что около двух тонн старых и фальшивых купюр после измельчения будет сожжено в течение суток.