Программа уничтожения: кадры процедуры утилизации денежных купюр

Перед уничтожением банкноты прошли проверку на специализированном аппарате. Непрошедшие тест были отправлены на измельчение. Сообщается, что около двух тонн старых и фальшивых купюр после измельчения будет сожжено в течение суток.
В России уничтожают старые и фальшивые рублевые банкноты. Смотрите на видео, как проводится эта процедура.
Перед уничтожением банкноты прошли проверку на специализированном аппарате. Непрошедшие тест были отправлены на измельчение. Сообщается, что около двух тонн старых и фальшивых купюр после измельчения будет сожжено в течение суток.
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Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".