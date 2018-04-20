17:30 20 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Схватка слона со львами: редкие видеокадры

Получить короткую ссылку
45 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Kruger Sightings

Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями схватки трех львов со слоненком.

Слон увидел приближающегося льва и громко "протрубил" хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

В итоге хищники вышли победителями из этой схватки.

Из животных в Зимбабве водятся слоны, антилопы, зебры, жирафы, львы, гиены, бегемоты, буйволы, земляные волки, носороги, в районе Восточного нагорья сохранились леопарды, а в водоемах обитают крокодилы.

Разнообразен мир птиц и пресмыкающихся. В северных районах страны распространена муха цеце.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Регионы России. Крым
    Планы на Крым

    Президент Южной Осетии заявил о планах развивать отношения с Крымом –протокол о намерениях планируется подписать уже сегодня.

  • Здание Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
    После пожара

    Минздрав Азербайджана объявил тендер на оснащение республиканского наркодиспансера, взамен тому, что сгорел в марте этого года и где погибли 25 человек.

  • Никол Пашинян перед зданием резиденции Премьер-министра Армении (18 апреля 2018). Ереван
    Протесты на дорогах

    Лидер протестного движения в Армении против назначения премьером страны экс-президента Сержа Саргсяна, заявил о намерении парализовать коммуникации.

  • Бизнесмены
    Банковский "террор"

    Латвийский бизнес недоволен ужесточившимися проверками со стороны банков, которые отказываются сотрудничать при малейшем риске.

  • Бравые воины литовской армии
    А город подумал – ученья идут!

    Жители литовского города Клайпеда возмущены военными учениями, которые Минобороны проводит прямо под окнами горожан.

  • Пиво
    Пивной запрет

    Молдавские власти придумали, как решить проблему употребления алкоголя среди некоторых категорий граждан: что предложили в правительстве?

  • Регионы России. Крым
    Планы на Крым

    Президент Южной Осетии заявил о планах развивать отношения с Крымом –протокол о намерениях планируется подписать уже сегодня.

  • Здание Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
    После пожара

    Минздрав Азербайджана объявил тендер на оснащение республиканского наркодиспансера, взамен тому, что сгорел в марте этого года и где погибли 25 человек.

  • Никол Пашинян перед зданием резиденции Премьер-министра Армении (18 апреля 2018). Ереван
    Протесты на дорогах

    Лидер протестного движения в Армении против назначения премьером страны экс-президента Сержа Саргсяна, заявил о намерении парализовать коммуникации.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейке" 48 лет: фотоистория автомобиля
Схватка слона со львами попала на видео
Схватка слона со львами: редкие видеокадры
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей

Соцсети

Sputnikabkhazia