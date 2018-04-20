Схватка слона со львами: редкие видеокадры

Посетители национального парка Little Makololo в Зимбабве стали свидетелями схватки трех львов со слоненком.

Слон увидел приближающегося льва и громко "протрубил" хоботом, однако это не напугало хищника — он прыгнул на жертву и попытался повалить ее на землю. Слоненку не удалось устоять на ногах из-за полученной травмы.

В итоге хищники вышли победителями из этой схватки.

Из животных в Зимбабве водятся слоны, антилопы, зебры, жирафы, львы, гиены, бегемоты, буйволы, земляные волки, носороги, в районе Восточного нагорья сохранились леопарды, а в водоемах обитают крокодилы.

Разнообразен мир птиц и пресмыкающихся. В северных районах страны распространена муха цеце.