Видеокадры выставки "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы" в Крыму

На выставке в Севастополе "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы" более ста пятидесяти архивных фотодокументов о жизни и судьбе революционера представлены общественности впервые.

В Крыму открылась выставка "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы". Сын латиноамериканского революционера Эрнесто Гевара присутствовал на открытии выставки архивных фотодокументов, посвященной его отцу, пишут на сайте Министерства культуры Республики Крым.

На выставке представлено более ста пятидесяти архивных фотодокументов о жизни и судьбе Эрнесто Че Гевары, большинство из которых были представлены общественности впервые.

Выставка проходит в Симферополе в библиотеке имени Франко. Автор экспозиции – фотограф и художник Андрей Будаев больше года собирал фотоколлекцию о жизни великого революционера и гражданина.

"Это уникальная документальная выставка, благодаря которой зрителю открывается удивительная возможность погрузиться в эпоху перемен, наполненную историческими событиями, автором которых стал легендарный человек, уникальный политический деятель, харизматический лидер — команданте Эрнесто Че Гевара", — отметила присутствующая на экспозиции министр культуры Крыма Арина Новосельская.