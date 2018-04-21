Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ 21.04.2018

Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ*.
Автосалон Top Marques представил самый мощный гибридный гиперкар Corbellati Missile и малолитражку премиум-класса Smart Bellator.
Гексамин, обнаруженный в большом количестве в химической лаборатории боевиков в сирийской Думе, может использоваться при производстве взрывчатых веществ.
На выставке в Севастополе "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы" более ста пятидесяти архивных фотодокументов о жизни и судьбе революционера представлены общественности впервые.
Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.
Лямблиоз распространен в странах с субтропическим климатом, в числе которых находится Абхазия, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.
Показ киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл" в Москве посвящен 60-летию Московской абхазской диаспоры.
Осетинка Диана Арсагова завоевала золото на первенстве Канады по вольной борьбе среди юниорок до 17 лет.
Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, почему в ведомство поступает много жалоб от жителей Астаны на частое переименование улиц.
Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.
В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.
Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?
У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.
Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже второй раз за месяц отправилась в США. Какова цель столь частых визитов?
Осетинка Диана Арсагова завоевала золото на первенстве Канады по вольной борьбе среди юниорок до 17 лет.
Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.