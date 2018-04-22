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Остановите военную машину США: антивоенная акция в Портленде

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© RUPTLY.

Десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) ВМС США, на котором скоро установят лазерное оружие, в субботу введен в эксплуатацию.

Жители Портленда собрались с антивоенной акцией, выражая свое возмущение тем, что десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) ВМС США назван в честь их города.

"Эй, США, сколько детей вы убили сегодня?" — выкрикивают демонстранты.

Люди шествуют с плакатами и призывают остановить военную машину США.

"Военный корабль за два миллиарда долларов назван именем нашего города и мы хотим, чтобы официальные лица знали, что мы требуем прекратить все империалистические войны и насилие. И уж точно это не должно происходить под именем нашего города. <…> Мы тратим миллиарды долларов на иностранные войны, убивающие гражданское население за границей," — комментирует акцию организатор.

Корабль USS Portland стал одиннадцатым десантным кораблем класса "Сан-Антонио". Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев. Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также способно нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.

Теги:
акция протеста, десантный корабль, Портленд, США



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