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Фестиваль воздушных змеев в Китае: более десяти тысяч кайтов в небе

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В китайском Вэйфане ежегодно проходит Международный фестиваль воздушных змеев. В этом году в небо поднялись более 10000 кайтов.

Запуск воздушных змеев — древняя традиция для китайцев, которую свято сохраняли и передавали из поколения в поколение, и только во время культурной революции 1966-1976 годов продажа и запуск змеев в небо были запрещены, а тех, кто нарушал закон, на три года сажали в тюрьму.

В 1984 году в Вэйфане провели первый фестиваль воздушных змеев.

На фестивале соревнуются команды в самых различных категориях: битва воздушных змеев, спортивные балет, показательные выступления. А в одиночных выступлениях оцениваются воздушные змеи.

Форма китайских воздушных змеев имеет большое значение: змеи в виде журавлей, черепах и персиков являются символом долгой жизни, летучие мыши приносят удачу, бабочки и цветы означают гармонию, а дракон — это знак силы и процветания.




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