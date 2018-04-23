На российских прилавках появилось подсолнечное масло "Новичок"

По его словам, идея создания такого продукта появилась после того, как Лондон бездоказательно обвинил Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Мне очень не нравится, когда мою страну поливают грязью, и, вообще, они уже сами не верят, что у нас есть этот "Новичок", что мы кого-то отравили", — пояснил предприниматель.

Он также добавил, что теперь те, кто выдвигает эти обвинения, смогут сказать, что нашли "Новичок" в России.

В начале марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и агента MI-6 Сергея Скрипаля госпитализировали с признаками отравления в Великобритании, где он проживает после обмена на осужденных за шпионаж в США россиян. Скрипаль впал в кому. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о якобы причастности России и пообещала принять самые жесткие меры. Официальная Москва отвергает обвинения и требует предоставления доказательств.