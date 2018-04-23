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Тропами нартов: как "ожили" герои абхазского фольклора

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Первый фольклорный конкурс среди абхазских школьников был проведен международным абазино-абхазским объединением "Алашара" и Министерством образования и науки Абхазии.

Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в сухумской средней школе № 4 имени Д.И. Гулиа в понедельник 23 апреля.

В фольклорном конкурсе принимало участие семь команд: две сухумские команды и школьники из Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшкого, Гудаутского, Гагрского районов.

Каждая команда отличилась яркими нарядами, участники одной из них были одеты в доспехи, в руках у них были копья, а участники другой вышли с луками и стрелами.

Конкурс состоял из четырех частей: "Приветствие", "Вопросы – ответы" (за минуту каждая команда должна была ответить на вопрос из Нартского эпоса), "О ком речь?" (в этом конкурсе командам предлагались отрывки из эпоса с пропущенными словами, говорящими о том или ином герое Нартского эпоса) и конкурс "Жизнь нартов" (в этой части конкурсанты представили сцены из жизни нартов по заранее выбранным темам).   

О том, как прошел конкурс, читайте в материале Бадрака Авидзба>>

Победителей конкурса ждет поездка в Олимпийский парк и в Парк аттракционов в Сочи.

Первый фольклорный конкурс среди абхазских школьников был проведен международным абазино-абхазским объединением "Алашара" и Министерством образования и науки Абхазии.




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