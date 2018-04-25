01:47 26 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Проверка на прочность: как будущие спасатели в Абхазии показывали физподготовку

Получить короткую ссылку
Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (105)
126 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Пресс-служба МЧС Абхазии

Абхазские абитуриенты вузов МЧС России сдают экзамен по физической подготовке.

Из двенадцати абитуриентов из Абхазии студентами вузов МЧС России станут шестеро, набравших наибольшее количество баллов.

В первый экзаменационный день в Сухуме на Республиканском стадионе абитуриенты показывали свою физическую подготовку: юноши подтягивались на перекладине, девушки отжимались. Завершающим этапом первого дня был кросс на три тысячи метров. На данном стадионе эта дистанция равна семи с половиной кругам вокруг футбольного поля. Каждое тестовое испытание оценивается на основе бальной шкалы, от 10 до 33 баллов.

Показатели по физподготовке будут суммированы с результатами последующих экзаменов и психологического теста. Дальнейшие этапы будут проходить в течение двух ближайших недель и завершатся не позднее 15 мая.

Набор граждан республики Абхазия в вузы МЧС России осуществляется с 2011 года. Выпускников уже 25, продолжают сейчас учебу на очном отделении 22 курсанта, на заочной форме – 10 офицеров МЧС Абхазии.

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (105)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Майское усиление

    Личный состав подразделений МВД Северной Осетии переведут на усиленный вариант несения службы в период майских праздников.

  • Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева
    С глазу на глаз

    Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один после официальной церемонии в Анкаре.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Надежда на консенсус

    Москва следит за ситуацией в Армении и надеется, что стороны придут к консенсусу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
    Приднестровский вопрос

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о состоявшейся в среду встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

  • Полиция
    Майское усиление

    Личный состав подразделений МВД Северной Осетии переведут на усиленный вариант несения службы в период майских праздников.

  • Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева
    С глазу на глаз

    Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один после официальной церемонии в Анкаре.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Надежда на консенсус

    Москва следит за ситуацией в Армении и надеется, что стороны придут к консенсусу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Носороги
Философия "Носорогов"
Проверка на прочность: как будущие спасатели в Абхазии показывали физподготовку
Проверка на прочность: как будущие спасатели в Абхазии показывали физподготовку
Интересные факты об эвкалипте
Эвкалипт: полезные свойства и абхазские особенности

Соцсети

Sputnikabkhazia