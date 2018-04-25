Проверка на прочность: как будущие спасатели в Абхазии показывали физподготовку

Из двенадцати абитуриентов из Абхазии студентами вузов МЧС России станут шестеро, набравших наибольшее количество баллов.

В первый экзаменационный день в Сухуме на Республиканском стадионе абитуриенты показывали свою физическую подготовку: юноши подтягивались на перекладине, девушки отжимались. Завершающим этапом первого дня был кросс на три тысячи метров. На данном стадионе эта дистанция равна семи с половиной кругам вокруг футбольного поля. Каждое тестовое испытание оценивается на основе бальной шкалы, от 10 до 33 баллов.

Показатели по физподготовке будут суммированы с результатами последующих экзаменов и психологического теста. Дальнейшие этапы будут проходить в течение двух ближайших недель и завершатся не позднее 15 мая.

Набор граждан республики Абхазия в вузы МЧС России осуществляется с 2011 года. Выпускников уже 25, продолжают сейчас учебу на очном отделении 22 курсанта, на заочной форме – 10 офицеров МЧС Абхазии.