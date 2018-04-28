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Испытание на прочность: как проходили учения Северного флота

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Минобороны РФ

Экипажи всех кораблей и подводных лодок главной базы Северного флота были задействованы в учениях в Североморске.

В Североморске завершилось зачетное тактическое учение по противодиверсионной обороне основного пункта базирования.

Учение проходило в течение двух дней. В нем были задействованы штабы соединений и экипажи всех кораблей и подводных лодок базы.

Отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали тактику поиска боевых пловцов условного противника и ведение подводного боя с выполнением зачетных стрельб из подводного стрелкового оружия.

В учениях были задействованы команды тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", тяжелого ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской" и ракетного крейсера "Маршал Устинов".

Боевые упражнения по гранатометанию выполнили боевые расчеты экипажей больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Адмирал Левченко".

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