Подводный быт: необычный музей открыли в Тверской области

В Тверской области организовали подводный музей - дайверы со всей России приезжают, чтобы погрузиться с аквалангом и посмотреть на привычные вещи с другой стороны.
Маленький тюлень не раз сваливался в воду, пытаясь залезть на доску для серфинга, однако добрые спортсмены помогли малышу.
Астанда Джинджолия по профессии педагог, несколько лет назад она увлеклась готовкой домашних трюфелей. Сегодня она готовит по рецептам французских шоколатье и открывает магазин домашних конфет.
Ретро-поезд "Победа" завершил праздничный тур ко Дню Победы и прибыл в Ростов-на-Дону. Вагоны и паровоз идентичны тем, которые использовались в годы Великой Отечественной войны.
Экипажи всех кораблей и подводных лодок главной базы Северного флота были задействованы в учениях в Североморске.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
6 мая в преддверии 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме состоятся сразу три крупных спортивных мероприятия, одно из них "Сухумский забег".
В Международный день танца главный балетмейстер детской хореографической студии "Иааирума" при Государственном ансамбле "Шаратын" имени Эдуарда Бебия, заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар рассказала о своей жизни, связанной с танцем.
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.
Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.
Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.
Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.
Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.
Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.
Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.