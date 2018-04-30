Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ. Трансляция завершена

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Два новых вице и девять "старых" министров: назначения в Кабмине Абхазии Президент еще не подписал Указы о назначениях министров сельского хозяйства, по курортам и туризму, здравоохранения и труда, занятости и социального обеспечения Абхазии. 527

Джаза нет: почему в Абхазии не развивается "свободная музыка" В Международный день джаза абхазская исполнительница Тамара Воронова рассказала о том, как в республике развивается этот жанр музыки. 67