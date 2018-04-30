Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ. Трансляция завершена

Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Первый Международный день джаза (International Jazz Day) прошел 30 апреля 2012 года.
Премьера балета "Пиноккио" состоялась в субботу 28 апреля в Сербском народном театре в городе Нови Сад.
Во Франции из 250 претенденток, желающих стать воплощением Орлеанской девы Жанны д’Арк, выбрали девушку из семьи иммигрантов.
Робот-официант "Нарт" учеников гагрского лицея-интерната занял первое место в международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями" в Москве, которая проходила с 23 по 25 марта 2018 года.
Президент еще не подписал Указы о назначениях министров сельского хозяйства, по курортам и туризму, здравоохранения и труда, занятости и социального обеспечения Абхазии.
В Международный день джаза абхазская исполнительница Тамара Воронова рассказала о том, как в республике развивается этот жанр музыки.
Международный дегустационный конкурс "Южная Россия" и выставка вин и алкогольных напитков Vinorus состоялись в Краснодаре с 24 по 27апреля. Винодел Авидзба: возрождаем 22 местных сорта винограда Читать далее: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20161006/1019626231/vinodel-avidzba-vozrozhdaem-22-mestnyx-sorta-vinograda.html
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.
Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.
Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.
Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.
Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.
В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.
Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.
Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.
Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.