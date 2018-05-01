Метание дротиков, скачки и конный футбол: как отметили Первомай в Кутоле

Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.

Организаторы конноспортивных игр в Кутоле подготовили для участников пять дистанций, скакуны соревновались за приз Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции в 1400 метров – здесь быстрее всех оказался Ислам Этлухов.

Фотоленту "Традиционный Первомай в Кутоле" смотрите здесь>>

Кубок имени второго президента Сергея Багапш на дистанции 1800 метров завоевал Инал Голандзия из Кутола, он также получил приз действующего президента Рауля Хаджимба. Приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов выиграл наездник из Гудауты Тимур Чхапелия.

Помимо взрослых, в скачках поучаствовали и дети до 12 лет, сильнейшим среди детей на дистанции в 1000 метров стал Даут Тапагуа из села Кутол.

В большинстве видов конноспортивных соревнований первыми становились наездники из Кутола, команда из этого села выиграла конный футбол и соревнования в метании дротиков.