17:34 02 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Неформальный тест-драйв: как испытали трассу Сухумского забега

Получить короткую ссылку
7610

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Константин Грецов, Асмат Цвижба

6 мая на набережной Махаджиров пройдет Сухумский забег, посвященный Дню Победы. Команда Sputnik Абхазия и организаторы марафона сами опробовали предстоящий маршрут.

Подготовка к забегу началась с разминки.

"Великолепная четверка" бегунов поделилась опытом и советами.

Сначала разминка. Пока родственники подбадривали атлетов, первые майские туристы и завсегдатаи набережной с интересом наблюдали за происходящим.

Участники забега поделились друг с другом спортивными лайфхаками. Пресс-секретарь Sputnik Милана Возба показала, как правильно зашнуровывать кроссовки, чтобы они не сдавливали ногу во время бега.

Представитель клуба "Спорт-Апсны" Астамур Мамед-оглы рассказал о правильном рационе и режиме питания. К удивлению, за день до забега бегуны должны устроить себе не разгрузочный день, а напротив — "паста-пати". У профессиональных марафонцев даже есть такая традиция — большое количество углеводов "наполняет" организм энергией и насыщает его на день вперед.

Еще одно важное правило — чем больше в организме воды, тем больше шансов дойти до финиша.

Участник забега Денис Саманба признался, что уже полгода не тренировался, и Сухумский марафон станет для него проверкой физической формы.

Самая юная участница "испытательного" старта Диана Джопуа считает, что спорт должен стать частью жизни.

От слов атлеты переходят к делу. В зрителях нехватки явно нет. Вечерняя набережная полна офисными работниками, вышедшими на прогулку. В их глазах читается зависть и желание сменить кабинетные костюмы и каблуки на кроссовки и присоединиться к бегущим.

Спортсмены пробежали дистанции 1 километр и 2,5 километра, одновременно записывая на видео свои впечатления.

Проверяя дистанции в 5 километров и 10 километров, участники забега сворачивают к морпорту.  На этих дистанциях придется сделать такой "крюк" на обратном пути.

6 мая 2018 года в Сухуме состоится забег "Run Sukhum", приуроченный ко Дню Победы.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Традиционный Первомай в Кутоле
Гонки на ослах и конкурс костюмов - как прошел ослиный фестиваль в Мексике
Болельщик для осла: необычный фестиваль прошел в Мексике
Базы команд-участниц чемпионата чемпионата мира по футболу в России 2018
Где будут жить футболисты на ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia