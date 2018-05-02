Неформальный тест-драйв: как испытали трассу Сухумского забега

6 мая на набережной Махаджиров пройдет Сухумский забег, посвященный Дню Победы. Команда Sputnik Абхазия и организаторы марафона сами опробовали предстоящий маршрут.

Подготовка к забегу началась с разминки.

"Великолепная четверка" бегунов поделилась опытом и советами.

Сначала разминка. Пока родственники подбадривали атлетов, первые майские туристы и завсегдатаи набережной с интересом наблюдали за происходящим.

Участники забега поделились друг с другом спортивными лайфхаками. Пресс-секретарь Sputnik Милана Возба показала, как правильно зашнуровывать кроссовки, чтобы они не сдавливали ногу во время бега.

Представитель клуба "Спорт-Апсны" Астамур Мамед-оглы рассказал о правильном рационе и режиме питания. К удивлению, за день до забега бегуны должны устроить себе не разгрузочный день, а напротив — "паста-пати". У профессиональных марафонцев даже есть такая традиция — большое количество углеводов "наполняет" организм энергией и насыщает его на день вперед.

Еще одно важное правило — чем больше в организме воды, тем больше шансов дойти до финиша.

Участник забега Денис Саманба признался, что уже полгода не тренировался, и Сухумский марафон станет для него проверкой физической формы.

Самая юная участница "испытательного" старта Диана Джопуа считает, что спорт должен стать частью жизни.

От слов атлеты переходят к делу. В зрителях нехватки явно нет. Вечерняя набережная полна офисными работниками, вышедшими на прогулку. В их глазах читается зависть и желание сменить кабинетные костюмы и каблуки на кроссовки и присоединиться к бегущим.

Спортсмены пробежали дистанции 1 километр и 2,5 километра, одновременно записывая на видео свои впечатления.

Проверяя дистанции в 5 километров и 10 километров, участники забега сворачивают к морпорту. На этих дистанциях придется сделать такой "крюк" на обратном пути.

6 мая 2018 года в Сухуме состоится забег "Run Sukhum", приуроченный ко Дню Победы.

Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.