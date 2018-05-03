Скоро буду дома: письмо красноармейца Зураба Таркил матери

В Великую Отечественную письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, и что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

10 апреля 1944 года красноармеец Зураб Таркил написал письмо домой: "Здравствуй, дорогая мама! Прошло немало времени со дня нашего расставания, но мы никак не встретимся с тобой. Милая мама, теперь же я часто буду писать тебе письма, если, конечно, судьба не обманет меня. Если в ближайшее время, скажем, через месяц, не получишь от меня весточки, значит, со мной что-то случилось. Тогда, мама, напиши напрямую нашему начальнику, спроси его обо мне.

"Дорогая мама, сегодня у меня большой праздник, получил целых пять писем, и это за последние семь месяцев. Со мной же все в порядке, жив и здоров. Правда, в руку ранили, но быстро все зажило. За меня не беспокойся. Пожалуйста, следи за своим здоровьем. Скоро буду дома… Дорогая мама, неужели мы больше не встретимся? Нет, не могу в это поверить… Сейчас же не могу больше писать, очень жду ответа, если получится, пришли фотографии тоже. Милая мама! У меня задание, мне нужно идти, тороплюсь, потому и пишу кратко. Всего доброго, обнимаю крепко-крепко, целую тебя, любящий тебя сын Зураб ".

Зураб Таркил так и не встретился со своей мамой. Погиб 21 апреля 1945 года под Берлином, не дожив 18 дней до Победы.