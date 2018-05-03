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Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания

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Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (3)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

2 мая 1942 года красноармеец Камсыс Тания написал письмо своему зятю: "Здравствуй, дорогой мой зять Хаджарат! Перво-наперво хочу спросить, как вы, как семья? Получил два ваших письма, спасибо большое. Хаджарат, ты часто бываешь в Гудауте, пожалуйста, проведай мою семью, сейчас они в опасности. Не оставляй их без присмотра. Больше не пиши мне, отправляемся на фронт, когда дойду до пункта назначения, напишу сам. Не беспокойтесь за меня, я вместе с товарищами защищаю Родину. Единственное, за что беспокоюсь, — это моя семья. В жизни бывает всякое, встретимся когда-нибудь. Передай всем мои приветы. Помогайте друг другу. До встречи, Камсыс!".

Камсыс Тания так и не встретился с родными. Пропал без вести.

Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (3)



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