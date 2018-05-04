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Живой: письмо красноармейца Виктора Таркил сестрам

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Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (4)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

18 февраля 1944 года красноармеец Виктор Таркил написал письмо своим сестрам.

"Здравствуйте, мои сестры Соня и Аня! Примите пламенный привет воина.

Я жив, что ж, можно позавидовать мне. Каждый день проводим в холодных, замерзших окопах, но зато живые.

Дома пускай не беспокоятся. Пока я ни в чем не нуждаюсь. Всю свою жизнь готов посвятить освобождению Родины от немецких захватчиков…

На фронте убил немало фашистов, но я сам жив назло им. За меня совсем не беспокойтесь.

До встречи, ваш Виктор".

Виктор Таркил так и не встретился с сестрами. Погиб под Венгрией 21 декабря 1944 года.

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, и что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (4)



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