Живой: письмо красноармейца Виктора Таркил сестрам

"Здравствуйте, мои сестры Соня и Аня! Примите пламенный привет воина.

Я жив, что ж, можно позавидовать мне. Каждый день проводим в холодных, замерзших окопах, но зато живые.

Дома пускай не беспокоятся. Пока я ни в чем не нуждаюсь. Всю свою жизнь готов посвятить освобождению Родины от немецких захватчиков…

На фронте убил немало фашистов, но я сам жив назло им. За меня совсем не беспокойтесь.

До встречи, ваш Виктор".

Виктор Таркил так и не встретился с сестрами. Погиб под Венгрией 21 декабря 1944 года.

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, и что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.