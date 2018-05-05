Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на НТВ

Трансляция международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
В рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo в Москве состоялся первый открытый чемпионат России по спортивным пощечинам.
Сухумские рыбаки подняли две амфоры со дна моря и оставили их на берегу. Сотрудники Sputnik узнали о брошенной археологической находке, отправились на Сухумскую бухту, забрали амфоры и передали их в Госмузей.
30 июня 1944 года семья красноармейца Михаила Тания получила весточку с фронта.
18 февраля 1944 года красноармеец Виктор Таркил написал письмо своим сестрам.
Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне прошла в разных города земного шара.
Темой международной научно-практической конференции станет "Современные проблемы психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в международном образовательном пространстве".
О том, как в пресс-центре Sputnik оказались античные амфоры и какую ценность они имеют, читайте в материале.
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.
Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.
Уроженец Узбекистана получил паспорт Российской Федерации спустя 16 лет после потери старого документа.
Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.