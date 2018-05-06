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Пишите мне почаще: письмо красноармейца Мыджита Пкин

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Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (6)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия Сария

30 марта 1942 года красноармеец Мыджит Пкин написал письмо матери.

"Здравствуй, дорогая мама! Прими привет от сына! Как твое здоровье? Держись! Наверное, вы с Шурой волнуетесь за меня, но этого не стоит делать. Нас кормят три раза в день, здесь теплый климат. Со мной 15 абхазов. Я вам выслал теплые вещи, себе ничего не оставил, скоро соберу деньги и вышлю, 40 рублей получаю, но тратить здесь негде. Мама, ты всегда стоишь перед моими глазами, мне кажется, что ты постоянно плачешь, мне кажется, что ты отказываешься от еды. Пожалуйста, не делай так, это мне еще больше причиняет боль… До встречи… Еще, где Шура? Что делает Акакий? Всем, кто меня знал и помнит, передавай приветы. Пожалуйста, пишите мне почаще письма. Хочу знать про все, что происходит в Абхазии. Ваш сын Маджит Пкин".

Маджит Пкин не встретился с мамой и сестрой. Погиб в мае 1944 года.

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, и что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (6)

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