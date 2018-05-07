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Инаугурация Владимира Путина: прямая трансляция

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Церемония инаугурации Владимира Путина проходит в Кремле 7 мая.

В политической карьере Владимира Путина эта церемония станет четвертой в политической карьере, руководить страной он будет следующие шесть лет.

Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008-го пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, по сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце.

Теги:
президент России, инаугурация, Владимир Путин, Россия



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