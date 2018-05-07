Смертельная огненная масса: последствия извержения вулкана на Гавайях

На Гавайях объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ писали, что распоряжение затронуло около десяти тысяч человек.

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Hawaii News Now.

Количество трещин, из которых выбрасывается лава, достигло десяти. Раскаленные фонтаны поднимались почти на семьдесят метров в высоту.

Эвакуированным местным жителям разрешили ненадолго вернуться в свои жилища, чтобы забрать животных и лекарства.

Власти отмечают, что активность в районе западной стороны вулкана снизится не скоро.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. По преданию, Килауэа — место обитания Пеле, гавайской богини вулканов.