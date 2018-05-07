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Смертельная огненная масса: последствия извержения вулкана на Гавайях

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На Гавайях объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ писали, что распоряжение затронуло около десяти тысяч человек.

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Hawaii News Now.

Количество трещин, из которых выбрасывается лава, достигло десяти. Раскаленные фонтаны поднимались почти на семьдесят метров в высоту.

Эвакуированным местным жителям разрешили ненадолго вернуться в свои жилища, чтобы забрать животных и лекарства.

Власти отмечают, что активность в районе западной стороны вулкана снизится не скоро.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. По преданию, Килауэа — место обитания Пеле, гавайской богини вулканов.




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