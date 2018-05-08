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За меня не беспокойтесь: письмо красноармейца Харитона Таркил

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Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (8)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

В феврале 1942 года красноармеец Харитон Таркил написал письмо домой.

"… Думаю, не обделил меня Бог счастьем!

Я уже рассказывал вам про свой сон, что со мной ничего не случится. Не беспокойтесь. Я не потревожу вас, пока не исполню свой гражданский долг…

Сегодня отправляюсь в Ереван, не знаю, куда потом попаду. Шлю приветы всем, желаю вам счастливой жизни. До скорой встречи!

Мама, да возьмет на себя все твои беды Харитон!

Отец, да возьмет на себя все твои беды Харитон!

Кучкуч, да возьмет на себя все ваши беды Харитон!

Сониа, мой лучик света! Да возьмет на себя все твои беды Харитон! Тебе я должен был помогать больше всех, но не успел. Ничего, успею еще. В течение двух месяцев не забывай меня. Если же через два месяца не получишь от меня письмо, значит, Харитон отправился в Берлин…", – написал он.

Харитон Таркил так и не вернулся к своим родным. Погиб 14 июня 1942 года.

Во время Великой Отечественной войны письма были единственной связующей нитью воинов с родными. О чем писали солдаты, и что их беспокоило, слушайте на радио и смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах (8)



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