Одна на всех: как поздравили победителей двух войн в российском посольстве

Ветераны Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии снова встретились в стенах российского посольства в Сухуме в преддверии Дня победы.

Посольство России в Абхазии совместно с Музеем боевой славы и "Ассоциацией женщин инвалидов участниц боевых действий" организовали праздничную встречу для ветеранов двух войн. Все пребывали в хорошем настроении, а сами ветераны наслаждались теплыми речами в их адрес и громкими аплодисментами.

Один из ветеранов Великой Отечественной Войны рассказал корреспонденту Sputnik о том, как в 1947 году попал в Абхазию вместе с немецкими военнопленными.

"Дорога в Ачадаре, в Верхней Эшере, гумистинский мост – все это строили пленные немцы. Мы их контролировали. Сам я из Армении, но в 1947 году, когда Сталин отпустил военнопленных, я решил остаться в Абхазии. Мне здесь очень понравилось", — поделился своей историей 92-летний ветеран.

94-летний Филипп Артюх из Сухума проходил армейскую службу в 351-й стрелковой дивизии в Северной Осетии. По словам ветерана, он и его боевые товарищи занимались светомаскировкой жилых помещений и военных объектов.

С поздравительной речью выступили Министр иностранных дел Абхазии и временный поверенный по делам России в Абхазии Юрий Ясносокирский. Они поблагодарили героев войны за победу и возможность жить.

На встрече прозвучали песни военных лет в исполнении звезд абхазской эстрады и молодых певцов. Некоторые из композиций вызывали среди гостей и виновников торжества грусть, а другие – заставляли "бросаться" в пляс.

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