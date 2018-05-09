Парад Победы в Москве. ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
19 мая 1943 года абхазская летчица Мери Авидзба написала письмо своим родителям в Абхазию.
Ветераны Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии снова встретились в стенах российского посольства в Сухуме в преддверии Дня победы.
В феврале 1942 года красноармеец Харитон Таркил написал письмо домой.
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал видео лунного заката. Запись была сделана на борту МКС.
В церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, потомки погибших, руководство республики и общественность.
Ежегодно 9 мая во всех районах и городах Абхазии отмечается День Победы Советской армии в Великой Отечественной войне.
День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями во всех районах и городах Республики Абхазия.
Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.
Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.
Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.
Sputnik вспоминает о героизме, который проявили казахстанцы в годы Великой Отечественной войны вместе с братскими народами в борьбе за мир.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил активистов за поиски данных о пропавших солдатах Великой Отечественной войны.
Александр Лукашенко дал гарантии Китаю на собственность в Беларуси. Минск рассчитывает на развитие сотрудничество с КНР по совместным проектам.
В Риге ветеранов-красноармейцев 130-го латышского стрелкового корпуса не пригласили на церемонию возложения цветов в День памяти жертв Второй мировой войны.
Сотруднику городского самоуправления Вильнюса грозит два года лишения свободы за публичное оскорбление россиян – чиновник не согласен.
В Кишиневе установили памятник на могиле Александра Дуки, ветерана Великой Отечественной войны, участника пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.
В Таджикистане началась активная борьба с саранчой - в этом году площадь распространения насекомого существенно превышает прошлогодний показатель.
В годы Второй мировой войны кузнец из Ташкента с женой воспитали 13 детей-сирот, эвакуированных с линии фронта, а после войны они приютили еще нескольких малышей.
Празднование Дня Победы в Таллинне 9 мая на Военном кладбище может омрачиться действиями экстремистов, симпатизирующих проигравшей стороне.
Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.
Таможенники в аэропорту Баку изъяли у гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом из Дубая крупную партию незадекларированных бриллиантов.
Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.