Акция "Бессмертный полк" в Москве. Прямая трансляция

В Москве проходит акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Участники акции несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, флаги России и Советского Союза. Многие из них одеты в форму советских солдат, пехотинцев, летчиков.

Шествие собирало представителей разных возрастов, среди них также много детей. Почти у всех участников повязаны георгиевские ленточки.

В России 9 мая отмечают День Победы. В этот день в городах страны проходят традиционные праздничные мероприятия: парады, шествия, возложения цветов к мемориалам, концерты. Большинство торжеств завершаются салютом.