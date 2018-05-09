Праздничный салют в Москве. Трансляция завершена

В качестве заключительного аккорда торжественных мероприятий жителей и гостей столицы ожидает грандиозный фейерверк из 80 тысяч залпов.
Продолжительность салюта составит около 10 минут.
В России 9 мая отмечают День Победы. В этот день в городах страны проходят традиционные праздничные мероприятия: парады, шествия, возложения цветов к мемориалам, концерты.
В качестве заключительного аккорда торжественных мероприятий жителей и гостей столицы ожидает грандиозный фейерверк из 80 тысяч залпов.
Продолжительность салюта составит около 10 минут.
Утром 9 мая на набережной Махаджиров в Сухуме стартовали праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
Российские беспилотные автомобили прошли тестовые испытания на автоподходах к Крымскому мосту.
В столице России проходит торжественное шествие "Бессмертный полк".
19 мая 1943 года абхазская летчица Мери Авидзба написала письмо своим родителям в Абхазию.
В селе Дурипш Гудаутского района состоялись конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Курорт "Пицунда" и Администрация города в связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в городе Пицунда.
О том, как прошел концерт ко Дню Победы в Сухуме, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Пограничники в Южной Осетии задержали 45 человек, нарушивших в апреле правовой режим на различных участках государственной границы.
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Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром Никола Пашиняна, который со второго раза набрал необходимое число голосов в парламенте.