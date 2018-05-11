Ночная игра: Путин сыграл в хоккей

По окончании игры глава России подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своими автографами. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7.

Первый свой гол на этой игре Путин забил на седьмой минуте, увеличив преимущество своей команды "Легенды хоккея" до 3:0. На четырнадцатой минуте президент забросил еще одну шайбу. Также в первом периоде глава государства отметился тремя голевыми передачами.

Во втором периоде Путин отдал одну результативную передачу. В третьей двадцатиминутке президент забросил еще три шайбы.

Ночная хоккейная лига была основа в 2011 году по инициативе президента и ветеранов хоккея. Ее цель — популяризация хоккея в стране.