Художник и артист рассказали в Sputnik о необычной версии "Последнего из ушедших"

Пресс-конференция о предстоящем представлении по произведению Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" прошла в Sputnik 11 мая.

В день рождения Народного поэта Абхазии, лингвиста и прозаика Баграта Шинкуба в Абхазском драматическом театре 12 мая состоится представление по произведению "Последний из ушедших".

"Мы очень хотели привлечь всех тех, для кого произведения Баграта Шинкуба являются очень сильными. Это очень интересная композиция, которую совместно делают художник Шеомир Гучепшоко и артист Роберт Саральп. Меня очень подкупило то, что такие успешные люди очень хотели приехать на родину Баграта Шинкуба с такой сложной и интересной синтетической композицией", – сказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.