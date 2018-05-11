Ожившие воспоминания: самые яркие моменты премьеры "Третий день войны"

Государственный Молодежный театр представил зрителям еще один спектакль, о котором на следующий день после премьеры говорят многие. Эта история настолько реальна, что игра актеров на сцене не казалась игрой, ощущение было, что все происходит на самом деле.

"Третий день войны" – спектакль о новейшей трагедии народа Абхазии – Отечественной войне 1992-1993 годов. По сюжету, в начале спектакля появляется абхазский двор, его хозяин — гостеприимный Джарнас, к которому заходит сосед мингрел Торнике, они садятся и пьют отменное вино, сделанное из лучшего сорта винограда цоликаури.

За непринужденной беседой вдруг Торнике говорит, что между абхазами и грузинами происходит что-то нехорошее, но он клятвенно заверяет, что если вдруг начнется война, то все мингрелы села будут поддерживать абхазов.

И война начинается на самом деле, Торнике не сдерживает своего слова, с группой бандитов нападает на семью соседа и убивает всю семью, кроме сына Джарнаса Нарта.

"Третий день войны" – спектакль о новейшей трагедии народа Абхазии – Отечественной войне 1992-1993 годов.