Защитники родины: как принимали присягу новобранцы абхазской армии

Во дворе Минобороны царила торжественная обстановка, 44 призывника, которые уже прошли необходимую подготовку в учебном центре, встали в строй для самого важного действа – принятия присяги, а оркестр Министерства обороны играл строевые мелодии.

Как только оркестр исполнил национальный абхазский гимн, новобранцы один за другим стали читать текст присяги, поклялись защищать республику и свято чтить ее конституционный строй и в конце традиционно произнесли: "Служу Республике Абхазия".

После того как все зачитали текст присяги, к новобранцам обратился заместитель министра обороны Абхазии Владимир Ануа.

"С сегодняшнего дня вы защитники своей Родины, на вас смотрит вся республика, народ, воины Абхазии. Вы знаете историю, знаете о войне, которая была 25 лет назад в нашей республике, чтобы это не повторялось, вы и ваши сверстники должны всегда быть на чеку, быть готовыми к отражению противника. На сегодня еще не подписано мирное соглашение с Грузией, так что еще остается опасность со стороны востока. Вы должны в любое время остановить врага и дать ему отпор", — подчеркнул Ануа.

Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня 2018 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.

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