18:36 13 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

"История из песка": как показали в Абхазском драмтеатре "Последнего из ушедших"

Получить короткую ссылку
1710

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Константин Грецов

Идея создать моноспектакль по мотивам романа Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" исходила от Заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики Роберта Саральп.

В день рождения Народного поэта Абхазии, писателя Баграта Шинкуба 12 мая на сцене Абхазского государственного драматического театра состоялся показ моноспектакля с песочной анимацией по мотивам его романа "Последний из ушедших".

"Несколько лет назад в Кабардино-Балкарии, в Нальчике в день рождения Баграта Шинкуба прошла презентация замечательного проекта Заслуженного артиста КБР и художника Шеомира Гучепшоко, который вызвал большой интерес. Мы познакомились в прошлом году с семьей Роберта Саральп, они известные люди в Кабардино-Балкарии, они меценаты и подвижники, которые всегда поддерживают свою культуру", — подчеркнула министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

В начале моноспектакля из песка появляются Кавказские горы, над ними большое и яркое солнце, затем все отчетливей становится образ безмятежного, статного горца и горянки. Вдруг вместо гор появились морские волны, а солнце на небе уже не такое большое и ясное, оно становится маленьким и от него не исходят лучи, а на берегу появляется одинокий всадник, как символ одиночества после изгнания своих сородичей.

Быстрые движения в следующий момент нарисовали двух скорбящих женщин, через секунды зритель понимает что произошло, когда появляется ребенок, лежащий в люльке с закрытыми глазами.

Позже художник еще раз рисует горы, но они уже темные, в них нет той надежды и света, которые были до этого, затем зрители увидели того самого всадника, одиноко стоявшего на берегу.

Спустя еще небольшое время на сцену вышел Роберт Саральп, который стал читать отрывки из произведения романа "Последний из ушедших", а за его спиной продолжали появляться песочные зарисовки.

По теме

День рождения Баграта Шинкуба отметили моноспектаклем в Абхазском драмтеатре
Великий мастер: 101 год со дня рождения Баграта Шинкуба
Саральп о постановке по роману Шинкуба: хотим передать эмоции в новом формате



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы
Неделя в объективе: инаугурация Путина и 9 Мая
История из песка: как показали в Абхазском драмтеатре Последнего из ушедших
"История из песка": как показали в Абхазском драмтеатре "Последнего из ушедших"
Новый состав кабинета министров Абхазии
Новый состав Кабинета Министров Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia