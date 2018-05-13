"История из песка": как показали в Абхазском драмтеатре "Последнего из ушедших"

В день рождения Народного поэта Абхазии, писателя Баграта Шинкуба 12 мая на сцене Абхазского государственного драматического театра состоялся показ моноспектакля с песочной анимацией по мотивам его романа "Последний из ушедших".

"Несколько лет назад в Кабардино-Балкарии, в Нальчике в день рождения Баграта Шинкуба прошла презентация замечательного проекта Заслуженного артиста КБР и художника Шеомира Гучепшоко, который вызвал большой интерес. Мы познакомились в прошлом году с семьей Роберта Саральп, они известные люди в Кабардино-Балкарии, они меценаты и подвижники, которые всегда поддерживают свою культуру", — подчеркнула министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

В начале моноспектакля из песка появляются Кавказские горы, над ними большое и яркое солнце, затем все отчетливей становится образ безмятежного, статного горца и горянки. Вдруг вместо гор появились морские волны, а солнце на небе уже не такое большое и ясное, оно становится маленьким и от него не исходят лучи, а на берегу появляется одинокий всадник, как символ одиночества после изгнания своих сородичей.

Быстрые движения в следующий момент нарисовали двух скорбящих женщин, через секунды зритель понимает что произошло, когда появляется ребенок, лежащий в люльке с закрытыми глазами.

Позже художник еще раз рисует горы, но они уже темные, в них нет той надежды и света, которые были до этого, затем зрители увидели того самого всадника, одиноко стоявшего на берегу.

Спустя еще небольшое время на сцену вышел Роберт Саральп, который стал читать отрывки из произведения романа "Последний из ушедших", а за его спиной продолжали появляться песочные зарисовки.