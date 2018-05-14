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Исчезающий вид: полиция спасает снежного барса в Китае

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Associated Press

Снежные Барсы классифицируются международным Союзом охраны природы как исчезающие виды и находятся под защитой государства в Китае.

Полиция вместе с сотрудниками центра спасения дикой природы на северо-западе Китая выловили снежного барса, забредшего близко к населенному пункту. При помощи сетки добровольцы из числа местного населения, сотрудники полиции и защитники животных смогли загнать дикого зверя в клетку для медосмотра и дальнейшего отпуска на волю.

Снежные барсы классифицируются международным Союзом охраны природы как исчезающие виды и находятся под защитой государства в Китае. Они обитают в горных районах на высоте от 2500 до 4500 метров над уровнем моря. 60% всех обитающих в дикой среде особей приходится на Китай.




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