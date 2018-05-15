Открытие Крымского моста: прямая трансляция

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, разделяющий Таманский полуостров Краснодарского края и полуостров Крым.

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста.

Церемония открытия автодорожной части пройдет 15 мая в торжественной форме, колонна техники проедет по автодороге.

В мероприятии примут участие также представители мостоотрядов из разных регионов страны.

16 мая 2108 года в 05:30 по московскому времени движение по мосту будет открыто для автомобилей.

Длина непосредственно самого перехода через Керченский пролив составляет 19 километров. Крымский мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Длина автомобильного моста — около 17 километров, железнодорожного — более 18 километров.

Часть дороги (более 6 километров) проходит над морской акваторией, постепенно поднимаясь с пяти до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала, над которым установлены арочные пролеты для беспрепятственного прохода судов.

Строительство транспортного перехода велось широким фронтом, одновременно на восьми участках по всей длине перехода. Погружение первых свай моста началось в феврале 2016 года.