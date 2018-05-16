Помочь, пока не поздно: отец рассказал о недуге годовалой дочери

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию в Научно исследовательском институте в Томске годовалой Марии Коротич.

Мария Коротич страдает врожденным пороком сердца. Девочка в любую минуту может начать задыхаться и синеть. Врачи рассказали родителям девочки, что малышке в течение двух-трех месяцев нужно провести операцию, которая обходится в 541 тысячу рублей. Семье Александра Коротича непосильна такая сумма.

Помочь Марии можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант–Банка".