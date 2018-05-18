Досрочно: президент Федерации футбола рассказал, как прошел чемпионат Абхазии

Пресс-конференция по итогам XXV чемпионата Абхазии по футболу состоялась в Sputnik 18 мая.

Чемпионат Абхазии по футболу в этом году сделали коротким, чтобы игроки сборный страны смогли лучше подготовиться к ConIFA.

"Для этого мы начали наш чемпионат раньше. Участвовало семь команд, сыграно 42 игры в 14 турах. Победителем досрочно стал футбольный клуб "Нарт", второе место заняла "Гагра", и третье место – ФК "Рица". Чемпионат был напряженный, но нарушений было намного меньше, чем в прошлом году", – отметил Кварацхелия.

Секрет успеха "Нарта", по словам капитана команды Лаши Когония, в том, что футболисты с самого начала поставили себе четкую цель – победить.

"Мы следовали этой цели, тренировались усердно и в итоги добились победы", – сказал он.