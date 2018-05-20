Кадыров рассказал о напавших на церковь в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о напавших на церковь в Чечне людей и отметил, что, скорее всего, контроль за их действиями осуществлялся из одной из западных стран. В результате атаки погибли двое полицейских и прихожанин.

Накануне четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного для захвата прихожан. Жертвами нападения стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Бандитов ликвидировали при спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".