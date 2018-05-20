Держи себя в рамках: как посетители китайского кафе получают скидки

Расстояние между прутьями — от 15 до 30 сантиметров. В зависимости от того, через какие рамки посетитель протиснется, он получит либо пиво, либо ужин бесплатно.
Таким необычным способом владельцы кафе предлагают задуматься о своем весе.
Посетителям, желающим получить скидки в этом необычном кафе в Китае, приходится протискиваться через железные рамки, чтобы получить скидку.
Расстояние между прутьями — от 15 до 30 сантиметров. В зависимости от того, через какие рамки посетитель протиснется, он получит либо пиво, либо ужин бесплатно.
Таким необычным способом владельцы кафе предлагают задуматься о своем весе.
В Санкт-Петербурге в субботу прошел весенний праздник фонтанов, который по традиции открыл летний сезон в Государственном музее-заповеднике "Петергоф".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о напавших на церковь в Чечне людей и отметил, что, скорее всего, контроль за их действиями осуществлялся из одной из западных стран. В результате атаки погибли двое полицейских и прихожанин.
Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили.
Трансляция второго полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Советы молодежи, женщин и старейшин Абхазии, создание которых инициировал председатель "Всемирного абхазо-абазинского конгресса" (ВААК) Мусса Экзеков, направлены на решение культурных, социальных и экономических проблем местного населения республики.
Второй этап Кубка России по версии Mitjet 2L состоялся на автодроме "KazanRing" в Татарстане в воскресенье 20 мая.
Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, за апрель 2018 года ГАИ республики зарегистрировала 247 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, что гораздо больше, чем в марте.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат
Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.
Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.