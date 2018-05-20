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Держи себя в рамках: как посетители китайского кафе получают скидки

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Посетителям, желающим получить скидки в этом необычном кафе в Китае, приходится протискиваться через железные рамки, чтобы получить скидку.

Расстояние между прутьями — от 15 до 30 сантиметров. В зависимости от того, через какие рамки посетитель протиснется, он получит либо пиво, либо ужин бесплатно.

Таким необычным способом владельцы кафе предлагают задуматься о своем весе.




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