Допрос участника экстремистской группы в Крым

На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте из-за риска для мирных жителей, сообщает РИА Новости.

Группировку сформировали в Харькове по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова. В нее входили помощник депутата Эрол Велиев, а также боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

Экстремисты планировали преступления для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове.

*Экстремистская организация, запрещенная в России