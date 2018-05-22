Тоннели со складами оружия боевиков в провинции Хомс в Сирии

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведенным в государствах — членах НАТО.

"Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Ан-Нусра"*. Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР Тоу-2", — рассказал представитель ЦПВС полковник Андрей Некипелов.

ПТУР Тоу-2 — американская противотанковая управляемая ракета, принятая на вооружение армии США в 1970-х годах, с тех пор ее неоднократно модернизировали. Это один из самых распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире.