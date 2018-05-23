Мотоциклист едет на автостраде со скоростью без рук

Смотрите на видео, как мотоциклист без рук едет по трассе, где помимо его мотоцикла, множество других машин со скоростью сто километров в час.
Байкер летит по трассе, не управляя мотоциклом, сидит в телефоне, вместо того, чтобы следить за дорогой.
Смотрите на видео, как мотоциклист без рук едет по трассе, где помимо его мотоцикла, множество других машин со скоростью сто километров в час.
Адвокат журналиста Кирилла Вышинского во вторник навестил своего подзащитного в СИЗО Херсона.
Сборная России по футболу провела первую тренировку на австрийском сборе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России.
Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведенным в государствах — членах НАТО.
Путь паломника - особенный, он отправляется на поиски ответов, умиротворения и благодати Божьей. В материале Sputnik собраны древнейшие святыни, которые паломники могут найти в Абхазии.
О том, как 23 мая в Новом Афоне прошла божественная литургия, посвященная празднику Святого Апостола Симона Кананита, читайте в материале Sputnik.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.
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Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.
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Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.
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В Узбекистане до января 2019 года могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's – постановление утвердил кабмин.
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Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.
Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.
Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.