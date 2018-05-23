Знаковый праздник: день Симона Кананита отметили божественной литургией

Праздничное богослужение ко Дню Святого Апостола Симона Кананита провел председатель Церковного совета Абхазской Православной церкви иерей Виссарион Аплиа.
Несколько сотен верующих из Абхазии и России приехали в Новый Афон специально на божественную литургию у храма святого апостола.
Ежегодно 23 мая в Абхазии отмечают день памяти святого Апостола Симона Кананита.
После Пасхи это один из самых важных весенних праздников Абхазской православной церкви. Последним пристанищем апостола Симона Кананита Абхазия считается Абхазия. Здесь, в Новом Афоне он принял мученическую смерть.