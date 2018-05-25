КНДР заявила о полном разрушении ядерного полигона в Пхунгери

Ядерный полигон в Пхунгери в КНДР полностью демонтирован, заявило в пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Демонтировано различное оборудование, системы информации, связи и энергии, строительные и эксплуатационные системы, которые были развернуты в шахтах, наблюдательных и командных пунктах, исследовательских институтах испытательного ядерного полигона", — говорится в официальном заявлении.

Агентство утверждает, что процесс демонтажа был совершенно прозрачным, так как проходил в присутствии журналистов из Китая, России, США, Великобритании и Южной Кореи.

На их глазах "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты", пишет ЦТАК.