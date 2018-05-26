Финал международного конкурса "Ты супер!" на НТВ. Трансляция завершена

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Мадридский "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов В составе "Реала" отметились Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бэйл (64 и 83). Единственный гол в ворота мадридской команды забил Садио Мане (55). 2

Facebook и Google получили иски на миллионы евро из-за новых правил ЕС Правозащитная организация обвиняет эти корпорации в том, что они принудили своих пользователей согласиться с изменившимися условиями обслуживания, тогда как новый закон позволяет давать такое согласие добровольно. 14