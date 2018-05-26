"Небесный" концерт прошел в Китае

Концерт французской группы Houle Douce прошел на высоте 1400 метров в китайском Чжанцзяцзе. "Небесную сцену" устроили между скалами горы Тяньмэнь. Шестеро музыкантов играли на инструментах и демонстрировали трюки на натянутых канатах. Houle Douce ранее выступали во Франции, Алжире и Кот-д'Ивуаре