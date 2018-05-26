"Небесный" концерт прошел в Китае

Концерт французской группы Houle Douce прошел на высоте 1400 метров в китайском Чжанцзяцзе. "Небесную сцену" устроили между скалами горы Тяньмэнь. Шестеро музыкантов играли на инструментах и демонстрировали трюки на натянутых канатах. Houle Douce ранее выступали во Франции, Алжире и Кот-д'Ивуаре
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Возле станции Шумково под Пермью находится кладбище советских паровозов.
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Ядерный полигон в Пхунгери в КНДР полностью демонтирован, заявило в пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершается рекордными показателями — по предварительным данным, подписано 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
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О том, какие меры против комаров предпринимаются Государственной санитарной эпидемиологической службой Абхазии, как бороться с насекомыми в домашних условиях, рассказала на радио Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
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Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
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Россия и Таджикистан обсудят основные вопросы межрегионального сотрудничества на конференции в Душанбе.
Следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского продавцов-узбекистанцев во время сноса незаконно установленных торговых палаток в Казани.
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Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.