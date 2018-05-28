Как рыбы в воде: российские военные летчики показывают высший пилотаж

Конкурс летной выучки "Авиадартс" — один из "родоначальников" Армейских международных игр России наравне с "Танковым биатлоном". В 2013 году соревнования прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие пилоты из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап "Авиадартса" прошел в Китае.
В этом году зрители увидели элементы воздушного боя, а также пуски ракет и бомбометание по наземным целям.
Соревнования продлятся до 2 июня, участники будут оценены в семи номинациях по родам авиации.