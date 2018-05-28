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Как рыбы в воде: российские военные летчики показывают высший пилотаж

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© RUPTLY.

В Рязанской области прошло открытие летней программы конкурса "Авиадартс-2018", в рамках которого свое мастерство продемонстрировали лучшие летчики России.

Конкурс летной выучки "Авиадартс" — один из "родоначальников" Армейских международных игр России наравне с "Танковым биатлоном". В 2013 году соревнования прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие пилоты из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап "Авиадартса" прошел в Китае.

В этом году зрители увидели элементы воздушного боя, а также пуски ракет  и бомбометание по наземным целям.

Соревнования продлятся до 2 июня, участники будут оценены в семи номинациях по родам авиации.




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