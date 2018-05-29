"С Богом!": футболистов сборной Абхазии благословили перед ЧМ в Лондоне

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, в котором примет участие национальная сборная Абхазии, стартует в Лондоне 31 мая.

Председатель Церковного совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиа благословил игроков национальной сборной Абхазии по футболу на участие в ЧМ по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня.