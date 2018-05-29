"С Богом!": футболистов сборной Абхазии благословили перед ЧМ в Лондоне

Председатель Церковного совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиа благословил игроков национальной сборной Абхазии по футболу на участие в ЧМ по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня.
Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, в котором примет участие национальная сборная Абхазии, стартует в Лондоне 31 мая.
Председатель Церковного совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиа благословил игроков национальной сборной Абхазии по футболу на участие в ЧМ по футболу по версии ConIFA, который пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня.
Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.
День пограничника и столетие со дня создания Пограничных войск России отметили российские военные в Сухуме в понедельник 28 мая.
В связи с взаимным признанием и установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой в ходе рабочей поездки в Москву президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал обращение 29 мая.
День пограничника и столетие со дня создания Пограничных войск России отметили российские военные в Сухуме в понедельник 28 мая.
Сирийская Арабская Республика объявила о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Республикой Абхазия и Южной Осетией 29 мая.
Три часа по грязному бездорожью, чтобы очистить озеро от полиэтилена, стеклянного и железного хлама. Активисты акции "Чистый Амткял" провели у береговой линии озера в Кодорском ущелье субботник 28 мая.
Три кабардинских художника представили в Центральном выставочном зале Сухума более 50 работ декоративно-прикладного искусства.
Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.
Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.
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Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.
Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.
О перспективах превращения Армении в центр высокотехнологичной медицины и биоинженерии – в материале Sputnik.